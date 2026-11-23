Вашингтонская администрация продолжает работу над локальными гуманитарными прекращениями огня в Украине.

Как передает Report со ссылкой на американские медиа, об этом заявила первая леди США Мелания Трамп заявила, что в Вашингтоне.

"Мы работаем над этим", - заявила она в ответ на вопрос о перемириях.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его супруга выразила надежду на достижение до католического Рождества нового соглашения о локальном прекращении огня между Россией и Украиной.