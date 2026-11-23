Мелания Трамп: Вашингтон работает над новыми предложениями по украинскому урегулированию
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 23:04
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Вашингтонская администрация продолжает работу над локальными гуманитарными прекращениями огня в Украине.
Как передает Report со ссылкой на американские медиа, об этом заявила первая леди США Мелания Трамп заявила, что в Вашингтоне.
"Мы работаем над этим", - заявила она в ответ на вопрос о перемириях.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его супруга выразила надежду на достижение до католического Рождества нового соглашения о локальном прекращении огня между Россией и Украиной.
Melaniya Tramp: Vaşinqton Ukrayna nizamlanmasına dair yeni təkliflər üzərində işləyir
US working on local humanitarian ceasefires in Ukraine, first lady says
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