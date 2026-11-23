Минфин США расширил список санкций против Ирана
- 23 ноября, 2026
- 22:45
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США расширили санкционный список по Ирану, включив в него восемь физических лиц и 22 компании.
Как передает Report, об этом говорится в уведомлении, опубликованном Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на сайте ведомства.
Согласно документу, все физические лица, попавшие под ограничения, являются гражданами Ирана. Компании, в отношении которых введены санкции, зарегистрированы в Иране, ОАЭ, Гонконге и других.
Среди них компания Rahbar и Rahbar Bazargani Nesim Baharan Qeshm Company, а также должностные лица, действовавшие от ее имени или в ее интересах, Валиолла Хеммати, Сайед Мохаммад Джалали и Али Калхор, финансовые компании Mina Fashki and Partners Exchange Company, Mellat Exchange Company, а также связанные с ними Мина Фашки, Фарзад Фашки, Махмуд Ахлаги, Парвиз Фазлджу и Мохаммад Хоссейн Аббаси, а также Иранский центр обмена валюты и золота (Iran Center for Exchange of Currency and Gold), торговые организации Robust Trading LLC, Integral Petro Energy Trading LLC, Royah Altahabia Trading L.L.C, Alam Al Sahra Building Materials Trading Co. L.L.C, Berkeley Trading LLC и Nordic International Trading LLC.
Включение в санкционный перечень предусматривает блокировку активов фигурантов в США, а также запрещает американским гражданам и компаниям вести с ними деловые отношения.