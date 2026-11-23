Губернатор Мурманской области России Андрей Чибис задержан в Москве по подозрению в мошенничестве и растрате бюджетных средств.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, задержание состоялось 23 ноября в рамках расследования уголовного дела о хищениях и незаконных валютных операциях.

"Следственный департамент МВД России продолжает предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении ряда преступлений. 23 ноября по подозрению в совершении указанных преступлений в порядке статьи 91 УПК РФ сотрудниками МВД России задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис", - заявила Волк.

По данным ведомства, фигурантам дела вменяют хищение более 39 млн рублей из бюджета регионального министерства строительства, а также растрату свыше 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты - Кировск.

Кроме того, расследование касается незаконных валютных операций.

"Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства следственного департамента МВД России", - отметила представитель МВД РФ.