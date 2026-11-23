Восстановленный в должности генерального директора Nvidia Дженсен Хуанг уже обдумывает разработку трех новых чипов.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала CNBC.

"Он уже думает о следующих трех чипах. Больше никто так не делает. Он настолько опережает всех остальных, что потерять такой талант было бы позором для нашей страны", - сказал американский лидер.

Он также рассказал, что обсуждал вопрос восстановления Хуанга с рядом представителей Вашингтонской администрации, в том числе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

"Я говорил со многими людьми, а также работал с Вэнсом, он был великолепен. Я разговаривал со многими, поскольку это было серьезное решение", - отметил он.

Напомним, что Дженсен Хуанг 12 ноября покинул посты гендиректора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров компании на фоне скандала, связанного с его отношениями с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. МИД КНР назвал клеветой утверждения о работе этой женщины на китайскую разведку.

Ранее, совет директоров Nvidia восстановил Дженсена Хуанга в должности президента и гендиректора компании.