В Нахчыване состоялась встреча, посвященная исполнению Государственной программы по развитию сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятие было организовано в целях обеспечения выполнения "Государственной программы на 2026-2030 годы по развитию производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике", утвержденной распоряжением президента Азербайджана от 25 мая 2026 года.

На встрече обсуждалась реализация мероприятий, предусмотренных Госпрограммой в Нахчыване, расширение аграрного потенциала региона, внедрение современных сельскохозяйственных технологий, увеличение объемов производства и повышение продуктивности.