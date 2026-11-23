Европейский союз намерен усилить санкционное давление на Россию, нацелившись на ее банковский сектор, криптовалютные платформы, энергетическую инфраструктуру и так называемый теневой флот.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя новый 22-й санкционный пакет в формате видеообращения.

"Мы продолжим предлагать новые санкции до тех пор, пока Россия не продемонстрирует подлинное намерение добиться прочного мира в Украине", - сказала она в ходе презентации основных положений 22-го пакета санкций ЕС.

По ее словам, новый пакет предусматривает усиление давления по трем направлениям: ограничение источников финансирования российской военной кампании, дальнейшую изоляцию России и ужесточение контроля за соблюдением санкционного режима.

В финансовом секторе Еврокомиссия предлагает распространить запрет на проведение операций еще примерно на 60 российских банков, которые также будут отключены от международной системы SWIFT. Ограничения затронут криптовалютные и платежные сети, используемые Россией для обхода санкций, в том числе через третьи страны.

Фон дер Ляйен отметила, что борьба с использованием криптовалют для обхода ограничений станет одним из ключевых направлений нового пакета. Для координации этой работы Еврокомиссия создала специальную рабочую группу по криптовалютным санкциям.

В энергетическом секторе ЕС намерен расширить запрет на предоставление услуг, связанных со строительством, эксплуатацией и ремонтом российской энергетической инфраструктуры, в частности нефтеперерабатывающих заводов. Впервые ограничения такого рода будут распространяться также на услуги в сфере электроэнергетики.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает включить в санкционный список еще более 70 судов российского теневого флота и запретить обслуживание танкеров, застрахованных в России.

Отдельным направлением станет дальнейшая международная изоляция России. ЕС намерен закрыть ей возможность участвовать в европейских спортивных и культурных мероприятиях, а также ужесточить визовые правила.

В частности, Еврокомиссия предлагает ввести запрет на выдачу виз бывшим российским военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях.

Фон дер Ляйен объяснила эту инициативу ростом активности российских агентов в Европе, включая действия с применением нетрадиционных методов и силовых средств. По ее словам, ограничения на въезд бывших российских комбатантов являются частью ответа ЕС на возникающие угрозы безопасности.

В рамках нового пакета также предлагается запретить гражданам стран ЕС занимать должности в руководящих органах российских компаний. По словам фон дер Ляйен, Евросоюз намерен исключить возможность ведения бизнеса с Россией в обычном режиме.

В сфере спорта и культуры ЕС предлагает запретить участие российских команд и спортсменов в соревнованиях на территории Евросоюза под национальным флагом, а также использование официальной государственной символики. Кроме того, планируется ограничить финансовые потоки от спонсоров из РФ европейским спортивным и культурным организациям и запретить гражданам России занимать руководящие должности в европейских спортивных федерациях.

"Наша позиция ясна: мы даем Украине силы для достижения мира и даем России все основания выбрать этот путь", - заключила глава Еврокомиссии.

Таким образом, новый пакет направлен не только на дальнейшее сокращение финансовых и энергетических возможностей России, но и на ограничение ее присутствия в европейском пространстве.