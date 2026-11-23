Лидер парламентской фракции "Александр Вучич – Сербия побеждает" Александр Вучич сообщил, что получил угрозы физического устранения со стороны врачарской преступной группировки.

Как сообщает балканское бюро Report, в заявлении на TV Pink он отметил, что получил угрожающие сообщения накануне.

Вучич также объяснил, почему не обратился в правоохранительные органы:

"Мне незачем им жаловаться. Это не только потому, что я им не доверяю, но и потому, что я знаю, в чьих интересах действуют эти люди".

Он утверждает, что полиция перешла под контроль "Студенческого списка".

Вучич также подверг критике работу полиции, подчеркнув, что не было проведено ни одной операции по задержанию членов врачарской группировки, включая лиц, поджигавших спортивные залы. По его словам, вместо этого на основании обвинения, связанного с незаконным стрельбищем, был арестован глава города Смедерево.

Касаясь вероятности собственного задержания, он отметил, что в настоящее время в отношении него не ведется никакого судебного процесса и что начать подобное разбирательство против него будет непросто.