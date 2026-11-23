Совет директоров Nvidia принял правильное решение, вернув Дженсена Хуанга на должность генерального директора.

Как передает Report, об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Стране необходимо лидерство Дженсена в Nvidia для обеспечения успеха и процветания не только компании, но и американской экономики. У правительства США нет оснований полагать, что возвращение Дженсена в Nvidia представляет какой-либо риск для национальной безопасности", - отметил он.

По словам американского лидера, генеральный прокурор США подтвердил отсутствие каких-либо доказательств того, что Хуанг был причастен к каким-либо противоправным действиям.

"Я познакомился с Дженсеном, и он является великим патриотом и национальным достоянием. Отдельно следует отметить, что Nvidia должна продолжить свое тщательное внутреннее расследование соблюдения компанией экспортного контроля США, чтобы убедиться в выполнении своих юридических обязательств и патриотического долга по защите Национальной Безопасности США. Поздравляю Дженсена, Совет директоров Nvidia, народ США и, конечно же, весь мир!", - подытожил Трамп.