Европейский союз не намерен проводить двусторонние консультации с Россией по вопросам европейской безопасности и предпочитает обсуждать ситуацию вокруг Украины в многостороннем формате.

Как передает Report, об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, европейская сторона осведомлена о предложении Москвы направить делегацию в Россию, однако пока сосредоточена на организации переговоров с участием нескольких сторон.

"Мы в курсе этого приглашения, но мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке и готовы участвовать только в таком формате", - заявила Пинью.

Она также отметила, что обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности возможно лишь после прекращения огня в Украине и при участии стран НАТО и Евросоюза.

19 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Москва по дипломатическим каналам предложила европейским странам посетить Россию и изложить свои позиции по вопросам региональной безопасности. После этого, по его словам, российская сторона намерена определить дальнейший формат диалога.