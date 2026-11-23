Мужчину госпитализировали после нападения волка в селе Акколь в Костанайской области Казахстана.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа.

Сообщается, что инцидент произошел вчера. Вечером он вышел на улицу и в темноте неожиданно столкнулся с волком. Зверь набросился на него и вцепился в руку. На крики выбежали соседи.

Пострадавший находится под наблюдением специалистов и получает необходимую медпомощь.