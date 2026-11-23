В Казахстане мужчину госпитализировали после нападения волка
В регионе
- 23 ноября, 2026
- 17:40
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Мужчину госпитализировали после нападения волка в селе Акколь в Костанайской области Казахстана.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа.
Сообщается, что инцидент произошел вчера. Вечером он вышел на улицу и в темноте неожиданно столкнулся с волком. Зверь набросился на него и вцепился в руку. На крики выбежали соседи.
Пострадавший находится под наблюдением специалистов и получает необходимую медпомощь.
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