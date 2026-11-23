Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили 24 ноября посетит Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, в ходе визита министр планирует провести ряд встреч.

Отметим, что 16–17 января 2025 года Мака Бочоришвили совершила свой первый официальный визит в Азербайджан в качестве министра иностранных дел Грузии. В рамках визита она встретилась с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, а также в составе делегации во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе приняла участие во встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Бочоришвили также принимала участие в 10-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией в Сигнахи.