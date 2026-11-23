Развитие транспортных маршрутов через Азербайджан способствует диверсификации грузоперевозок между Азией и Европой и расширяет доступ стран Центральной Азии к западным рынкам.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Туркменистане, об этом заявил посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов на конференции "Перспективы развития межконтинентальных международных транспортных маршрутов Центральной Азии и Азербайджана".

Мероприятие, посвященное Всемирному дню устойчивого транспорта, состоялось в Институте международных отношений МИД Туркменистана.

Посол подчеркнул значение Среднего коридора, железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, мультимодальных перевозок через Каспий, маршрута Ляпис-Лазули и проекта TRIPP для расширения транзитных возможностей региона.

Говоря о развитии инфраструктуры Азербайджана, дипломат отметил увеличение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и работы по расширению Бакинского международного морского торгового порта. По его словам, ввод в эксплуатацию международного грузового аэропорта, строящегося в районе порта Алят, запланирован на 2027 год.

Гезалов также отметил важную роль портов Азербайджана, Туркменистана и Казахстана в развитии Среднего коридора. По его словам, расширение грузоперевозок между портами Баку и Туркменбаши способствует увеличению транзитного потенциала региона. Он также подчеркнул роль Азербайджана в транспортировке энергетических ресурсов Туркменистана и Казахстана на мировые рынки по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Дипломат заявил, что председательство Азербайджана в формате Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в 2027 году будет способствовать расширению политического диалога, укреплению экономического партнерства и развитию сотрудничества в сфере транспорта, логистики и энергетики.

В конференции приняли участие представители МИД Туркменистана, дипломатических миссий, государственных органов, транспортно-логистической отрасли и высших учебных заведений.