В Баку ресторан работал без регистрации и хранил просроченные продукты
- 23 ноября, 2026
- 17:37
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В Баку приостановлена деятельность ресторана By Fateh Gənclik после внеплановой проверки, выявившей целый ряд грубых нарушений.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), инспекция прошла в заведении, расположенном на улице Фатали хана Хойского в Наримановском районе.
В ходе проверки установлено, что предприятие работало незаконно - без обязательной регистрации в сфере пищевой безопасности, а на самой кухне царила антисанитария и нарушалась технологическая последовательность приготовления блюд. Кроме того, персонал допускался к работе без обязательных медицинских осмотров.
Помимо этого, на складе хранились просроченные продукты питания и безалкогольные напитки.
По итогам проверки в отношении владельца составлен административный протокол, работа ресторана приостановлена до полного устранения всех нарушений.
Образцы изъятой мясной продукции направлены на лабораторную экспертизу.