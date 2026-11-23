В Баку приостановлена деятельность ресторана By Fateh Gənclik после внеплановой проверки, выявившей целый ряд грубых нарушений.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), инспекция прошла в заведении, расположенном на улице Фатали хана Хойского в Наримановском районе.

В ходе проверки установлено, что предприятие работало незаконно - без обязательной регистрации в сфере пищевой безопасности, а на самой кухне царила антисанитария и нарушалась технологическая последовательность приготовления блюд. Кроме того, персонал допускался к работе без обязательных медицинских осмотров.

Помимо этого, на складе хранились просроченные продукты питания и безалкогольные напитки.

По итогам проверки в отношении владельца составлен административный протокол, работа ресторана приостановлена до полного устранения всех нарушений.

Образцы изъятой мясной продукции направлены на лабораторную экспертизу.