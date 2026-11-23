Дальнейшее сближение Азербайджана, Узбекистана и Туркменистаном будет способствовать формированию пространства мира, стабильности и взаимовыгодного сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов на презентации книги президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова "Нейтралитет Туркменистана - светлый путь мира и доверия", изданной на азербайджанском языке в Баку.

По его словам, Узбекистан придает особое значение развитию стратегического партнерства с Азербайджаном, основанного на исторической, духовной и культурной близости, взаимной поддержке и совпадении стратегических интересов.

Помимо этого, он указал на то, что узбекско-туркменское сотрудничество активно развивается на основе принципов добрососедства и стратегического взаимодействия.

"Нас объединяет стремление к укреплению региональной стабильности и расширению сотрудничества в интересах устойчивого развития Центральной Азии", - подчеркнул посол.

Ашрафханов также обратил внимание на особую важность координации связей между Центральной Азией и Южным Кавказом.

Кроме того, дипломат указал на роль политики постоянного нейтралитета Туркменистана и ее планомерного продвижения на площадке ООН, отметив весомый вклад страны в развитие превентивной дипломатии.