Bahrom Aşrafxanov: Daşkənd, Aşqabad və Bakının yaxınlaşması regionda sülh və sabitliyi möhkəmləndirəcək
- 23 noyabr, 2026
- 17:25
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan, Özbəkistan və Türkmənistanın daha da yaxınlaşması sülh, sabitlik və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq məkanının formalaşmasına töhfə verəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Özbəkistanın Azərbaycandakı səfiri Bahrom Aşrafxanov Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Bakıda Azərbaycan dilində nəşr olunan "Türkmənistanın bitərəfliyi – sülhün və etimadın aydın yolu" kitabının təqdimatında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Özbəkistan Azərbaycanla tarixi, mənəvi və mədəni yaxınlığa, qarşılıqlı dəstəyə və strateji maraqların üst-üstə düşməsinə əsaslanan strateji tərəfdaşlığın inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir.
Bundan başqa, o, Özbəkistan-Türkmənistan əməkdaşlığının mehriban qonşuluq və strateji qarşılıqlı fəaliyyət prinsipləri əsasında fəal inkişaf etdiyini qeyd edib.
"Bizi regional sabitliyi möhkəmləndirmək və Mərkəzi Asiyanın davamlı inkişafı naminə əməkdaşlığı genişləndirmək istəyi birləşdirir", - səfir vurğulayıb.
B.Aşrafxanov həmçinin Mərkəzi Asiya ilə Cənubi Qafqaz arasında əlaqələrin koordinasiyasının xüsusi vacibliyinə diqqət çəkib.
Bundan başqa, diplomat Türkmənistanın daimi bitərəflik siyasətinin və onun BMT platformasında mütəmadi təşviq edilməsinin əhəmiyyətini qeyd edərək, ölkənin preventiv diplomatiyanın inkişafına mühüm töhfəsini vurğulayıb.