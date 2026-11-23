Azərbaycan Türkiyənin "Xəzər-Qara dəniz-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi"nə qoşulmasını dəstəkləyəcək
- 23 noyabr, 2026
- 16:42
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Azərbaycan Türkiyənin "Xəzər-Qara dəniz-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsinə qoşulmasının strateji əhəmiyyətini vurğulayıb və bu istiqamətdə dəstəyini bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
Nazir qeyd edib ki, Buxarestdə təşkil olunan "Xəzər-Qara dəniz-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi" üzrə 13-cü Nazirlər Toplantısı layihənin həyata keçirilməsinin sürətləndirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli növbəti addım olub.
O vurğulayıb ki, Avropa İttifaqının "Qarşılıqlı Maraq Layihəsi" (Project of Mutual Interest - PMI) statusu çərçivəsində əməkdaşlığın davam etdirilməsi, layihənin inkişaf etdirilməsinə cavabdeh şirkətin müəyyən edilməsi, Qara dənizin dibinin tədqiqi və enerji tənzimləyici qurumların birgə fəaliyyəti ilə əlaqədar gələcək addımlar barədə razılıq əldə olunub: "Hədəfimiz 2029-cu ildə yekun investisiya qərarının verilməsinə, 2032-ci ildə isə ilk elektrik enerjisinin ötürülməsinə nail olmaqdır".