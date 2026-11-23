Azərbaycanın informasiya-rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 58 %-ə yaxın artıb
İKT
- 23 noyabr, 2026
- 16:40
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna 419,2 milyon manat investisiya qoyulub.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 57,7 % çoxdur.
Bu sektora yatırılan investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına kapital qoyuluşunda payı 2,5 % təşkil edib.
2025-ci ildə sektora investisiya qoyuluşu 373,6 milyon manat olub. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 46,7 % azdır.
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