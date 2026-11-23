Ceyhun Bayramov və Antonio Tayani arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib
Xarici siyasət
- 23 noyabr, 2026
- 13:51
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Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və İtaliyanın Nazirlər Şurası sədrinin müavini, xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Antonio Tayani geniş tərkibdə görüş keçiriblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Xəbər yenilənir
Джейхун Байрамов и Антонио Таяни провели встречу в расширенном составе
Jeyhun Bayramov and Antonio Tajani hold expanded-format meeting
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