"Sumqayıt" yaponiyalı futbolçu Masaki Murata ilə yollarını ayırıb
Futbol
- 23 noyabr, 2026
- 13:52
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Sumqayıt" klubu futbolçusu Masaki Murata ilə yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "gənclik şəhəri" təmsilçisi məlumat yayıb.
27 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.
Xatırladaq ki, 2023/2024 mövsümündə "Sumqayıt"da çıxış edən yaponiyalı oyunçu 2025-ci ildə komandaya qayıtmışdı.
Son xəbərlər
14:08
SOCAR ilk fasiləsiz enerji layihəsində iştirak etməkdə maraqlıdırEnergetika
14:08
Ceyhun Bayramov: Azad olunmuş ərazilərdə bərpa işlərində İtaliya şirkətləri fəal iştirak edirlərXarici siyasət
14:08
Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi hesabatlarının ictimaiyyətə açıqlanması haqqında dəyişiklik təsdiqlənibMilli Məclis
14:07
"ASAN Xidmət": Gündəlik əməliyyatlara süni intellekti fəal şəkildə adaptasiya etmişikİKT
14:07
Bakıda yeni uşaq bağçası istifadəyə verilibElm və təhsil
14:07
Ceyhun Bayramov: İtaliya Azərbaycanın 8 beynəlxalq təşəbbüsünə qoşulubXarici siyasət
14:05
Ceyhun Bayramov: Bu ilin ilk 9 ayında Azərbaycan-İtaliya ticarət dövriyyəsi 9 milyard dollara çatıb - Əlavə olunubXarici siyasət
14:05
Azərbaycan və Çexiya arasında hərbi-texniki əməkdaşlıq sazişi təsdiq edilibDaxili siyasət
14:03
Səbail və Yasamalın bəzi hissələrində su kəsiləcəkİnfrastruktur