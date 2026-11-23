"Iveco" Azərbaycana elektrik və məktəbli avtobuslarının tədarükündə maraqlıdır
Biznes
- 23 noyabr, 2026
- 13:57
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"Iveco Group" Azərbaycanın Qarabağ regionunda, o cümlədən elektrik mobilliyi sahəsində fəaliyyətini genişləndirməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Iveco" şirkətlər qrupunun Beynəlxalq biznesə dəstək şöbəsinin rəhbəri Andrea Çommi (Andrea Ciommi) Bakıda keçirilən Azərbaycan-İtaliya biznes forumunda bildirib.
Onun sözlərinə görə, şirkət həmçinin "BakuBus"un avtobus parkının modernləşdirilməsi üzərində işləyir və Azərbaycana məktəbli və elektrik avtobuslarının tədarükündə maraqlıdır.
Xəbər yenilənir
Андреа Чомми: Iveco заинтересована в поставках Азербайджану электрических и школьных автобусов
Andrea Ciommi: Iveco interested in supplying electric, school buses to Azerbaijan
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