"Webuild" Azərbaycanda infrastruktur layihələrinin icrası imkanlarını nəzərdən keçirir
Biznes
- 23 noyabr, 2026
- 13:59
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"Webuild" şirkəti "Bakı Metropoliteni" QSC-nin inkişafına yönəlmiş layihələrin həyata keçirilməsində maraqlıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Webuild" şirkətinin Şərqi Avropa, Balkanlar və MDB ölkələri üzrə biznesin inkişafı meneceri Andrea Tulli Bakıda keçirilən Azərbaycan-İtaliya biznes forumunda bildirib.
Xəbər yenilənir
Webuild рассматривает возможности реализации инфраструктурных проектов в Азербайджане
Webuild eyes infrastructure projects in Azerbaijan
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