Ceyhun Bayramov: İtaliya Azərbaycanın 8 beynəlxalq təşəbbüsünə qoşulub
Xarici siyasət
- 23 noyabr, 2026
- 14:07
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İtaliya Azərbaycanın 8 beynəlxalq təşəbbüsünə qoşulub.
"Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Bakıda italiyalı həmkarı Antonio Tayani ilə keçirilən mətbuat üçün brifinqdə deyib.
O, İtaliyanın Azərbaycanın 8 beynəlxalq təşəbbüsünə qoşulduğunu vurğulayıb: "İtaliya nümayəndə heyəti COP29 və WUF13-də yüksək səviyyədə iştirak edib".
Nazir iki ölkənin universitetləri arasında akademik mübadilə proqramlarının mövcudluğunu da xatırladıb:
"Ən önəmlisi isə Azərbaycan-İtaliya universitetidir ki, orada hazırda 640 tələbə təhsil alır, 8 bakalavr, 2 magistr proqramı uğurla tədris edilir".
Джейхун Байрамов: Италия присоединилась к восьми международным инициативам Азербайджана
Jeyhun Bayramov: Italy joined 8 int'l initiatives of Azerbaijan
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