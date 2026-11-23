Bakıda yeni uşaq bağçası istifadəyə verilib
Elm və təhsil
- 23 noyabr, 2026
- 14:07
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Bakı şəhəri Suraxanı rayonunda 354 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası istifadəyə verilib.
Bu barədə "Report"a Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən (BŞTİ) məlumat verilib.
Yeni istifadəyə verilən 354 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası 230 yerlikdir. Uşaq bağçasında uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə 11 pedaqoji işçi məşğul olur.
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