Ceyhun Bayramov: Azad olunmuş ərazilərdə bərpa işlərində İtaliya şirkətləri fəal iştirak edirlər
Xarici siyasət
- 23 noyabr, 2026
- 14:08
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İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə tarixi-mədəni obyektlərin bərpası istiqamətində İtaliya şirkətləri fəal iştirak edirlər.
"Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Bakıda italiyalı həmkarı Antonio Tayani ilə mətbuat üçün brifinqdə deyib.
Nazir bildirib ki, görüş zamanı bölgədəki vəziyyət, Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri, azad olunmuş ərazilərdəki bərpa-quruculuq işləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb: "Bu layihələrdə bir sıra İtaliya şirkətləri fəal iştirak edirlər, hesab edirik ki, yeni layihələrin də şahidi olacağıq".
C.Bayramov, həmçinin qeyd edib ki, görüş zamanı beynəlxalq gündəmdəki münaqişələri dəyərləndirərək faydalı fikir mübadiləsi aparıblar.
Министр: Итальянские компании активно участвуют в восстановительных работах на освобожденных территориях
Minister: Italian companies actively involved in restoration efforts in liberated territories
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