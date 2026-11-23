Компания Webuild заинтересована в реализации проектов, направленных на развитие Бакинского метрополитена.

Как передает Report, об этом заявил менеджер по развитию бизнеса в Восточной Европе, на Балканах и в странах СНГ компании Webuild Андреа Тулли на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, опыт компании в строительстве железных дорог, метрополитена, тоннелей и других крупных инфраструктурных объектов может быть применен в Азербайджане.

"Мы заинтересованы в развитии Бакинского метрополитена и готовимся к реализации соответствующих проектов", - заявил Тулли.

Он также отметил, что компания рассматривает Средний коридор как стратегическую возможность для укрепления транспортных связей между Центральной Азией и Европой, развития торговли, инвестиций и промышленного сотрудничества.

"Для развития Среднего коридора недостаточно только стратегического видения. Необходимы технически обоснованные и экономически целесообразные проекты, надежные финансовые механизмы и эффективная реализация", - подчеркнул он.

Тулли добавил, что Webuild обладает более чем 120-летним опытом реализации крупных инфраструктурных проектов и работает в 50 странах мира. За последние 20 лет компания реализовала ряд проектов в Центральной Азии и странах СНГ, в том числе в Казахстане и России.