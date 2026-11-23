Азербайджан и Италия обсудили перспективы развития экономического партнерства, расширение торговых и инвестиционных связей, а также сотрудничество в сферах промышленности, энергетики, транспортной логистики и инноваций.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети X.

Обсуждения состоялись на встрече Джаббарова с находящимся с деловым визитом в Азербайджане заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

По словам министра, стороны продолжат работу по наполнению экономическим содержанием двустороннего стратегического партнерства и реализации новых совместных инициатив.