Азербайджан и Италия обсудили расширение торгово-экономических связей
Бизнес
- 23 ноября, 2026
- 13:44
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Азербайджан и Италия обсудили перспективы развития экономического партнерства, расширение торговых и инвестиционных связей, а также сотрудничество в сферах промышленности, энергетики, транспортной логистики и инноваций.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети X.
Обсуждения состоялись на встрече Джаббарова с находящимся с деловым визитом в Азербайджане заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.
По словам министра, стороны продолжат работу по наполнению экономическим содержанием двустороннего стратегического партнерства и реализации новых совместных инициатив.
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