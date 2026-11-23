ВС РФ на прошлой неделе 100 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор, в результате чего было зафиксировано 224 инцидента, приведших к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.

В результате обстрелов энергетической инфраструктуры и боевых действий по состоянию на утро осталась без электричества часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

"Сложной остается ситуация в Одесской и Днепропетровской областях. Противник нанес масштабные разрушения энергетическим объектам, обеспечивающим электроснабжение регионов. В настоящее время в регионах постепенно восстанавливают электроснабжение потребителей", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что в течение 23 ноября в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности.