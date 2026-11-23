Азербайджан и Узбекистан проводят совместные командно-штабные учения "Məharət - IV"
- 23 ноября, 2026
- 13:58
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В соответствии с Планом двустороннего военного сотрудничества министерств обороны Азербайджана и Узбекистана на 2026 год проводятся совместные командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Məharət - IV".
Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.
В учениях, проходящих в Центре военных игр Института военного управления, задействовано в общей сложности более 100 военнослужащих обеих стран.
Основной целью учений является укрепление сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана в области военного образования и боевой подготовки, совершенствование навыков принятия военных решений командирами, а также обмен опытом в сфере штабной деятельности и планирования операций.
Отметим, что совместные командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Məharət - IV" продлятся до 28 ноября.