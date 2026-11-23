Совместный азербайджано-болгарский полнометражный фильм "Три килограмма счастья" получил четыре награды на 38-м Жиронском международном кинофестивале в Испании.

Как сообщает Report, картина победила в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер" и "Лучшая актриса".

В конкурсную программу фестиваля вошли полнометражные художественные, документальные, короткометражные и анимационные фильмы из 28 стран.

Режиссером и продюсером картины выступила Зорница София. Продюсеры - Фехруз Шамыев, Айшад Сафаралиев и Мехмет Бахадыр Эр.

В 2024 году фильм получил финансовую поддержку Агентства кино Азербайджанской Республики в рамках конкурса проектов.

Ранее картина была удостоена награды за лучший сценарий на болгарском кинофестивале "Золотой тюльпан".

Премьера фильма в Азербайджане запланирована на следующий год в рамках Бакинского международного кинофестиваля.