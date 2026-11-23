Работы по первому направлению проекта подводного кабеля Каспийское море – Черное море – Европа (Black Sea Energy) успешно завершены.

Как сообщает Report, об этом сегодня на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку заявила заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Рена Гумбатова.

По ее словам, технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта подготовила итальянская консалтинговая компания CESI.

"Они участвуют в подготовке не только этого технико-экономического обоснования, но и ТЭО проекта Казахстана, Узбекистана и Азербайджана - "Зеленый энергетический коридор Центральная Азия – Азербайджан". Результаты ТЭО были получены в начале этого года. После того как все страны-партнеры региона подробно изучили результаты технико-экономического обоснования, было решено впервые представить их на форуме "От технико-экономического обоснования к реализации", который прошел 22 октября этого года в Баку", - сказала Гумбатова.

По словам заместителя директора, работы по 1-му направлению успешно завершены, и на следующем этапе начинается переход ко 2-му направлению работ.

"После визита председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку поддержка проекта была вновь подтверждена, он также получил поддержку в рамках партнерства ЕС и Азербайджана в сфере взаимосвязанности и был включен в Десятилетний план развития сетей ЕС (TYNDP) за 2024 год. 2-е направление работ будет разделено на две основные части. Первая линия - сухопутный коридор Азербайджан – Грузия, вторая - подводный кабель постоянного тока высокого напряжения (HVDC) между Грузией и Румынией, а еще один сухопутный участок пройдет от Румынии до Венгрии", - подчеркнула Гумбатова.

Она добавила, что на первом этапе, в рамках концептуального проектирования и разработки технической спецификации, будут определены эксплуатационные требования, потребности в области безопасности и интеграции, а также подготовлена инженерная база для будущих тендеров. На втором этапе будут сформированы пакеты контрактов, а также определены график реализации проекта, подход к закупкам и меры по управлению рисками.

"Хотела бы также отметить, что окончательное инвестиционное решение по этому проекту, как ожидается, будет принято в течение двух лет - до конца 2029 года", - сказала она.

В заключение Гумбатова отметила, что после реализации проекта из Азербайджана в Европейский союз будет экспортироваться около 20 тераватт чистой энергии, что позволит сократить выбросы на 3,6 мегатонны в эквиваленте CO2.