Xəzər–Qara dəniz–Avropa sualtı kabel layihəsi üzrə 1-ci iş istiqaməti başa çatdırılıb
- 23 noyabr, 2026
- 13:46
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Xəzər–Qara dəniz–Avropa sualtı kabel layihəsi üzrə 1-ci iş istiqaməti uğurla başa çatdırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin direktor müavini Rəna Hümbətova bu gün Bakıda keçirilən Azərbaycan-İtaliya biznes forumunda deyib.
Onun sözlərinə görə, Xəzər–Qara dəniz–Avropa sualtı kabel layihəsinin texniki-iqtisadi əsaslandırması (TİƏ) İtaliyanın "CESI" məsləhətçi şirkəti tərəfindən aparılıb: "Onlar təkcə bir texniki-iqtisadi əsaslandırmada deyil, həm də Qazaxıstan, Özbəkistan və Azərbaycan - yəni Mərkəzi Asiya–Azərbaycan Yaşıl Enerji Dəhlizi layihəsinin texniki-iqtisadi əsaslandırmasında da iştirak edirlər. TİƏ-nin nəticələri bu ilin əvvəlində əldə olunub. Regiondakı bütün tərəfdaş ölkələr tərəfindən ətraflı nəzərdən keçirildikdən sonra, texniki-iqtisadi əsaslandırmanın nəticələrinin ilk dəfə bu il oktyabrın 22-də Bakıda keçirilən "Texniki-İqtisadi Əsaslandırmadan İcraya" Forumu zamanı təqdim edilməsinə qərar verilib".
Direktor müavininin sözlərinə görə, 1-ci İş İstiqaməti uğurla başa çatdırılıb və növbəti mərhələdə 2-ci İş İstiqamətinə keçilir: "Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayenin Bakıya səfərindən sonra bir daha təsdiqlənib, həmçinin Aİ–Azərbaycan bağlılıq tərəfdaşlığı vasitəsilə dəstəklənib və layihə Aİ-nin 2024-cü il üzrə 10 illik Şəbəkə İnkişafı Proqramı (TYNDP) planına daxil edilib. 2-ci İş İstiqaməti iki əsas hissəyə bölünəcək. Birinci xətt Azərbaycan–Gürcüstan yerüstü dəhlizidir, ikinci xətt Gürcüstan–Rumıniya sualtı yüksək gərginlikli sabit cərəyan (HVDC) kabelidir, digər yerüstü hissə isə Rumıniyadan Macarıstana qədər uzanır".
O əlavə edib ki, birinci konseptual layihələndirmə və texniki spesifikasiya çərçivəsində istismar tələbləri, təhlükəsizlik və inteqrasiya ehtiyacları, eləcə də gələcək tenderlər üçün mühəndislik əsasları hazırlanacaq: "İkinci mərhələ isə müqavilə paketlərinin formalaşdırılmasını, həmçinin layihənin qrafikini, satınalma yanaşmasını və risklərin idarə edilməsi tədbirlərini müəyyən edəcək. Onu da qeyd etmək istərdim ki, bu layihə üzrə yekun investisiya qərarının iki il ərzində - 2029-cu ilin sonuna qədər veriləcəyi gözlənilir".
Yekun olaraq R. Hümbətova qeyd edib ki, layihə icra edildikdən sonra Azərbaycandan Avropa İttifaqına təxminən 20 teravatt təmiz enerji ixrac ediləcək ki, bu da 3,6 meqaton CO2 ekvivalentinin azaldılmasına hədəflənib.