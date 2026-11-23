"Barselona" komandasının Bakıda media üçün açıq məşqinin vaxtı bəlli olub
Futbol
- 23 noyabr, 2026
- 13:46
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UEFA Çempionlar Liqasında "Sabah"la üz-üzə gələcək İspaniyanın "Barselona" komandasının Bakıda media üçün açıq məşqinin vaxtı bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan təmsilçisi məlumat yayıb.
Kataloniya klubunun oyundan əvvəl mətbuat konfransı noyabrın 24-də saat 19:15-də, media üçün açıq məşqi saat 20:00-da start götürəcək.
"Sabah"ın mətbuat konfransı eyni gün saat 18:00-da, media üçün açıq məşqi isə saat 18:30-da başlayacaq.
Hər iki tədbir Bakı Olimpiya Stadionunda gerçəkləşəcək.
Xatırladaq ki, Liqa mərhələsinin V turunun "Sabah" - "Barselona" matçı noyabrın 25-də, saat 21:45-də start götürəcək.
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