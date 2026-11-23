Глава МИД Италии дал высокую оценку переговорам в Баку
- 23 ноября, 2026
- 14:13
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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни высоко оценил проведенные сегодня в Баку переговоры.
Как передает Report, об этом Таяни заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"За последние годы наши отношения аши двусторонние отношения неизменно находились на превосходном уровне, и это не ограничивается лишь визитом в Азербайджан", - сказал он.
По словам Таяни, его визит в Азербайджан свидетельствует о том, что отношения между двумя странами набирают темп:
"Об этом свидетельствуют как принятые решения, так и подписанные соглашения. Они открывают новые перспективы для экономического развития обеих стран, позволяют повысить конкурентоспособность Италии как промышленной страны и создают условия для совместного роста. Мы также акцентировали внимание на том, насколько важно для обеих сторон обеспечить продолжение инвестиционного сотрудничества".
Таяни также выразил благодарность Азербайджану за оказанную поддержку в эвакуации итальянских граждан из Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Глава МИД добавил, что на переговорах в Баку также обсуждались российско-украинский конфликт, ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке.