Утверждено соглашение о военно-техническом сотрудничестве Азербайджана и Чехии
Внутренняя политика
- 23 ноября, 2026
- 14:22
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Утверждено соглашение о военно-техническом сотрудничестве Азербайджана и Чехии.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Документ о сотрудничестве был подписан правительствами двух стран 30 сентября 2026 года в городе Баку.
Министерству оборонной промышленности Азербайджана поручено обеспечить выполнение его положений, а Министерству иностранных дел - направить правительству Чехии уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
Azərbaycan və Çexiya arasında hərbi-texniki əməkdaşlıq sazişi təsdiq edilib
Agreement on military-technical co-op between Azerbaijan, Czech Republic approved
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