Утверждено соглашение о военно-техническом сотрудничестве Азербайджана и Чехии.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Документ о сотрудничестве был подписан правительствами двух стран 30 сентября 2026 года в городе Баку.

Министерству оборонной промышленности Азербайджана поручено обеспечить выполнение его положений, а Министерству иностранных дел - направить правительству Чехии уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.