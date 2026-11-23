Таяни выразил глубокое потрясение масштабами жертв трагедии 20 Января
Внешняя политика
- 23 ноября, 2026
- 14:27
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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни испытал глубокое потрясение от масштабов человеческих жертв, вызванных трагическими событиями Кровавого января - в ночь на 20 января 1990 года в Баку.
Как передает Report, об этом Таяни заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Сегодня я посетил Аллею шехидов и был потрясен количеством жертв Кровавого января. Эти люди сражались за независимость своего государства. Я надеюсь, что этот огонь навсегда останется символом памяти о тех, кто отдал свои жизни", - подчеркнул Таяни.
Он добавил, что Азербайджан неизменно придерживается курса на предотвращение кровопролития и недопущение человеческих потерь.
Tayani 20 Yanvar faciəsi zamanı insan tələfatının miqyasından sarsıldığını bildirib
Tajani deeply shocked by scale of casualties in 20 January tragedy
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