Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни испытал глубокое потрясение от масштабов человеческих жертв, вызванных трагическими событиями Кровавого января - в ночь на 20 января 1990 года в Баку.

Как передает Report⁠, об этом Таяни заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Сегодня я посетил Аллею шехидов и был потрясен количеством жертв Кровавого января. Эти люди сражались за независимость своего государства. Я надеюсь, что этот огонь навсегда останется символом памяти о тех, кто отдал свои жизни", - подчеркнул Таяни.

Он добавил, что Азербайджан неизменно придерживается курса на предотвращение кровопролития и недопущение человеческих потерь.