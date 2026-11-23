Италия поддерживает укрепление партнерства Азербайджана с НАТО и готова помочь Баку и Евросоюзу урегулировать разногласия, если они возникнут.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Мы внесем свой вклад в этот процесс, поскольку убеждены, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении безопасности Европы, выступая в качестве миротворца. Мирное соглашение с Арменией является сигналом, свидетельствующим об этом", - сказал Таяни.

"Сегодня же стремление к стабильности и сама стабильность страны служат гарантиями как для Европы, так и для НАТО", - подчеркнул министр.

Таяни отметил, что стабильность также помогает привлекать инвестиции и укрепляет доверие иностранных партнеров. По его словам, она дает инвесторам уверенность в том, что они смогут реализовать свои планы, и позволяет заранее выстраивать долгосрочную стратегию. Министр добавил, что Италия поддерживает свои компании за рубежом, в том числе в Азербайджане.