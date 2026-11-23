Вопрос развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и США обсудили в Ереване министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян и старший советник спецпосланника США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоун.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

Кроме того, были обсуждены новые возможности для сотрудничества в областях, обозначенных в Хартии партнерства, и в соответствии с текущими тенденциями развития. Затронута экономическая составляющая партнерства, а также вопросы, включенные в повестку дня предстоящего саммита G20.