Мирзоян и Лайтстоун обсудили новые возможности сотрудничества между Арменией и США
В регионе
- 23 ноября, 2026
- 14:23
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Вопрос развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и США обсудили в Ереване министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян и старший советник спецпосланника США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоун.
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.
Кроме того, были обсуждены новые возможности для сотрудничества в областях, обозначенных в Хартии партнерства, и в соответствии с текущими тенденциями развития. Затронута экономическая составляющая партнерства, а также вопросы, включенные в повестку дня предстоящего саммита G20.
Mirzoyan və Laytstoun Ermənistanla ABŞ arasında əməkdaşlığın yeni imkanlarını müzakirə ediblər
Mirzoyan, Lightstone mull new opportunities for Armenia-US co-op
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