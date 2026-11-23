SOCAR рассматривает возможность участия в первом проекте бесперебойного энергоснабжения в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Афган Исаев на азербайджано-итальянском бизнес-форуме.

По его словам, перспективным направлением являются ванадиевые батареи, а также интеграция подобных технологий в энергосеть страны совместно с Министерством энергетики, Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии и ОАО "Азерэнержи".

Исаев добавил, что для некоторых промышленных парков, строящихся в различных регионах страны, в районах, где существуют сложности с подключением к электросетям, могут быть запущены микросети.

"В первую очередь речь идет о бесперебойных решениях. Например, мы знаем, что Masdar совместно с Arge намерена реализовать в Азербайджане первый проект по обеспечению бесперебойного энергоснабжения. Было бы интересно принять в нем участие. Мы считаем, что микросети - это следующий этап развития", - отметил он.