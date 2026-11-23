Порядок присвоения специальных званий, предусмотренных для пенитенциарной службы в отношении граждан, находящихся в запасе Вооруженных сил Азербайджана, и офицеров запаса, будут распространяться и на медицинскую службу.

Как сообщает Report, соответствующие поправки к закону "О прохождении службы в органах юстиции" подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, в результате внесенных изменений вопросы присвоения специальных званий военнослужащим запаса, назначаемым на должности в медицинской службе, будут регулироваться на основе единого правового подхода.

Так, в состав работников медицинской службы включаются военнослужащие, определяются структуры, в которых они проходят службу. Тем самым более четко определяются правовой статус военнослужащих в медицинской службе и правовые основы их деятельности.