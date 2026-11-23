Срок пребывания в воинском звании "лейтенант" сокращен для военнослужащих, получивших ученую степень после завершения обучения в магистратуре (ординатуре) или докторантуре (адъюнктуре).

Как сообщает Report, соответствующие изменения в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, для офицеров Вооруженных сил Азербайджана и других государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, окончивших магистратуру (ординатуру) или докторантуру (адъюнктуру) по заказу этих структур и получивших соответствующую ученую степень, срок пребывания в воинском звании сокращается на один год за каждый из указанных уровней образования. Эта льгота предоставляется однократно для каждого уровня.

Кроме того, обновлены положения о сроках пребывания в воинском звании "лейтенант".

Так, для военнослужащих, окончивших специализированные учебные заведения по подготовке военных кадров с пятилетним сроком обучения, этот срок составляет два года. Для военнослужащих летного состава авиации и проходящих службу на подводных лодках он установлен в один год. Еще в ряде случаев, определяемых соответствующим органом исполнительной власти, срок также составит один год.