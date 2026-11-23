В сельском хозяйстве Азербайджана внедряются 33 модели мониторинга на базе искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель проекта "Аграрный искусственный интеллект" Министерства сельского хозяйства Сурхай Новрузов в ходе панельных дискуссий в рамках Азербайджано-итальянского бизнес-форума в Баку.

По его словам, все эти решения разработаны местными молодыми специалистами.

"Из них 25 направлены на повышение урожайности в Азербайджане, 5 - на оценку эффективности субсидий и 3 - на животноводство. В целом модели охватывают защиту растений, урожайность, орошение, картографирование почв, сбор урожая и другие направления. На данный момент завершена работа над 24 сценариями применения, и сейчас большинство из них находится на этапе интеграции. Уже готовы многие решения - от оценки эффективности государственной поддержки и степени опыления до спутникового мониторинга и картографирования. Три из них уже стали частью повседневной работы Министерства сельского хозяйства".