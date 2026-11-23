Глава МИД: Частные компании из Италии заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном
Бизнес
- 23 ноября, 2026
- 14:15
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Частные компании из Италии заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
По его словам, проведенный сегодня в Баку бизнес-форум подтвердил высокий интерес к сотрудничеству с Азербайджаном не только у государственных компаний из Италии, но и у частного сектора.
"На мой взгляд, форум принесет значительные результаты", - подчеркнул министр.
По мнению Таяни, и Италия, и Азербайджан обладают сильной экономикой.
Antonio Tayani: "İtaliyanın özəl şirkətləri Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlıdır"
Italian private companies interested in cooperation with Azerbaijan, foreign minister says
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