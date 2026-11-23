Частные компании из Италии заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

По его словам, проведенный сегодня в Баку бизнес-форум подтвердил высокий интерес к сотрудничеству с Азербайджаном не только у государственных компаний из Италии, но и у частного сектора.

"На мой взгляд, форум принесет значительные результаты", - подчеркнул министр.

По мнению Таяни, и Италия, и Азербайджан обладают сильной экономикой.