Джейхун Байрамов: Италия присоединилась к восьми международным инициативам Азербайджана
Внешняя политика
- 23 ноября, 2026
- 14:21
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Италия присоединилась к восьми международным инициативам Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге с итальянским коллегой Антонио Таяни в Баку.
Он подчеркнул, что итальянская делегация приняла участие в прошедших в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и Международной конференции по градостроительству (WUF).
Он также указал на развитие академического сотрудничества между двумя странами.
"Особое значение имеет Азербайджано-итальянский университет, где сейчас обучаются 640 студентов по восьми программам бакалавриата и двум программам магистратуры", - добавил глава МИД.
Ceyhun Bayramov: İtaliya Azərbaycanın 8 beynəlxalq təşəbbüsünə qoşulub
Jeyhun Bayramov: Italy joined 8 int'l initiatives of Azerbaijan
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