Италия присоединилась к восьми международным инициативам Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге с итальянским коллегой Антонио Таяни в Баку.

Он подчеркнул, что итальянская делегация приняла участие в прошедших в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и Международной конференции по градостроительству (WUF).

Он также указал на развитие академического сотрудничества между двумя странами.

"Особое значение имеет Азербайджано-итальянский университет, где сейчас обучаются 640 студентов по восьми программам бакалавриата и двум программам магистратуры", - добавил глава МИД.