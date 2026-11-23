Природопользователи в Азербайджане будут ежегодно отчитываться об экомониторинге
Милли Меджлис
- 23 ноября, 2026
- 14:28
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Президент Ильхам Алиев подписал изменения в законы "Об охране окружающей среды" и "Об оценке воздействия на окружающую среду".
Как сообщает Report, согласно изменениям, природопользователи, чья деятельность требует оценки воздействия на окружающую среду, обязаны проводить производственный экологический мониторинг.
Он предусматривает наблюдение и исследование изменений состояния окружающей среды под воздействием хозяйственной деятельности. Используемые при этом измерительные средства должны быть утвержденного типа и проходить поверку.
Годовой отчет о результатах мониторинга будет необходимо представлять уполномоченному органу не позднее 1 февраля следующего года по установленной форме.
Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi hesabatlarının ictimaiyyətə açıqlanması haqqında dəyişiklik təsdiqlənib
Natural resource users in Azerbaijan to be required to submit annual reports on environmental monitoring
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