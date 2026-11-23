Президент Ильхам Алиев подписал изменения в законы "Об охране окружающей среды" и "Об оценке воздействия на окружающую среду".

Как сообщает Report, согласно изменениям, природопользователи, чья деятельность требует оценки воздействия на окружающую среду, обязаны проводить производственный экологический мониторинг.

Он предусматривает наблюдение и исследование изменений состояния окружающей среды под воздействием хозяйственной деятельности. Используемые при этом измерительные средства должны быть утвержденного типа и проходить поверку.

Годовой отчет о результатах мониторинга будет необходимо представлять уполномоченному органу не позднее 1 февраля следующего года по установленной форме.