Италия готова оказать поддержку развитию архитектуры в Азербайджане, в том числе посредством обучения молодых азербайджанских специалистов.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

По его словам, президент выставки Salone del Mobile сегодня заявила о готовности организовать обучение молодых азербайджанских дизайнеров.

"Таким образом, мы сможем передавать свои знания и опыт, а сотрудничество между университетами позволит создать возможности для приезда специалистов в Азербайджан", - отметил Таяни.

Он подчеркнул, что облик такого современного города, как Баку, заслуживает особого внимания, и признался, что был впечатлен его архитектурой и городской средой.

"В Баку есть как историческая, старая часть города, так и современная, и при первом знакомстве это произвело на меня огромное впечатление - это по-настоящему завораживает. Мне кажется, мы можем внести свой вклад в то, чтобы обогатить Баку в том числе с точки зрения дизайна, ведь красота помогает жить лучше", - добавил министр.