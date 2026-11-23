Мир между Азербайджаном и Арменией - шаг к стабильности и развитию для Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Мы поддерживаем диалог, который привел к миру между Азербайджаном и Арменией. Это шаг к стабильности, прочному миру и развитию в регионе", - сказал Таяни.

По словам министра, Италия продолжает поддерживать Азербайджан, в том числе в вопросах разминирования. Он сообщил, что Италия увеличила помощь Азербайджану в вопросе разминирования освобожденных от оккупации территорий.

"Мины угрожают жизни людей, в том числе детей", - подчеркнул Таяни. Он также отметил, что Азербайджан всегда готов делиться своим опытом и оказывать поддержку в духе дружбы.