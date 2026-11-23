İtaliya XİN rəhbəri: Bakı ilə İrəvan arasında sülh Cənubi Qafqazda sabitliyin göstəricisidir
- 23 noyabr, 2026
- 14:18
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Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh Cənubi Qafqaz üçün sabitlik və inkişafa doğru bir addımdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu İtaliyanın xarici işlər naziri Antonio Tayani Bakıda Azərbaycanın XİN başçısı Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında deyib.
"Biz Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhə gətirib çıxaran dialoqu dəstəkləyirik. Bu, regionda sabitliyə, davamlı sülhə və inkişafa doğru bir addımdır", - A.Tayani bildirib.
Nazirin sözlərinə görə, İtaliya Azərbaycanı, o cümlədən minalardan təmizləmə məsələlərində dəstəkləməyə davam edir. O bildirib ki, İtaliya işğaldan azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi məsələsində Azərbaycana yardımı artırıb.
"Minalar insanların, o cümlədən uşaqların həyatı üçün təhlükə yaradır", - A.Tayani vurğulayıb.
O, həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan dostluq ruhunda öz təcrübəsini bölüşməyə və dəstək göstərməyə həmişə hazırdır.