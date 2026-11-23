"Sabah" - "Barselona" matçının baş hakimi daha əvvəl 4 dəfə Azərbaycan klublarının oyununa təyinat alıb
- 23 noyabr, 2026
- 14:27
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UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin V turunda "Sabah" - "Barselona" (İspaniya) oyununu idarə edəcək Nikolas Uolş daha əvvəl 4 dəfə Azərbaycan klublarının matçına təyinat alıb.
"Report" xəbər verir ki, 35 yaşlı ədalət təmsilçisi 2019-cu ildə Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsində "Qəbələ"nin evdə Gürcüstanın "Dinamo" kollektivinə 0:2 hesabı ilə uduzduğu qarşılaşmada iş başında olub.
Şotlandiyalı FIFA referisi 2023-cü ildə isə "Qarabağ"ın Belçikada "Gent"ə penaltilər seriyasında 3:5 hesabı ilə məğlub olduğu (əsas vaxt 0:1) UEFA Konfrans Liqasının pley-off görüşündə dördüncü hakim funksiyasını yerinə yetirib.
O, Ağdam təmsilçisinin 2023/2024 mövsümündə Avropa Liqasının qrup mərhələsində Bakıda Norveçin "Molde" klubuna qalib gəldiyi (1:0) matçda isə VAR hakimi olub.
Uolş 2024-cü il oktyabrın 24-də Avropa Liqasının əsas mərhələsinin III turunda baş tutan "Qarabağ" - "Ayaks" (0:3) oyununu idarə edib.
Qeyd edək ki, noyabrın 25-də Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək "Sabah" - "Barselona" oyunu saat 21:45-də start götürəcək.