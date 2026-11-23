Mirzoyan və Laytstoun Ermənistanla ABŞ arasında əməkdaşlığın yeni imkanlarını müzakirə ediblər
Region
- 23 noyabr, 2026
- 14:30
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Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan və ABŞ-nin xüsusi elçisinin sülhməramlı missiyalar üzrə baş müşaviri Arye Laytstoun İrəvanda iki ölkə arasında hərtərəfli strateji tərəfdaşlığın inkişafı məsələlərini müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
Bundan əlavə, Tərəfdaşlıq Xartiyasında göstərilən sahələrdə və cari inkişaf meyillərinə uyğun olaraq əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar müzakirə olunub. Tərəfdaşlığın iqtisadi komponentinə, həmçinin qarşıdan gələn G20 sammitinin gündəliyinə daxil edilmiş məsələlərə toxunulub.
Мирзоян и Лайтстоун обсудили новые возможности сотрудничества между Арменией и США
Mirzoyan, Lightstone mull new opportunities for Armenia-US co-op
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