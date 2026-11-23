Roma Azərbaycan və NATO arasında tərəfdaşlığın inkişafını dəstəkləyir
- 23 noyabr, 2026
- 14:37
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Roma Azərbaycan və NATO arasında tərəfdaşlığın inkişafını dəstəkləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın XİN rəhbəri Antonio Tayani Bakıda keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
"Biz bu prosesə öz töhfəmizi verəcəyik, çünki əminik ki, Azərbaycan sülhməramlı qismində çıxış edərək Avropanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Ermənistanla sülh sazişi bunu sübut edən bir siqnaldır. Bu gün isə sabitliyə can atma və ölkənin özünün sabitliyi həm Avropa, həm də NATO üçün zəmanət rolunu oynayır", - nazir vurğulayıb.
A.Tayani qeyd edib ki, sabitlik həm də investisiyaların cəlb edilməsinə kömək edir və xarici tərəfdaşların etimadını möhkəmləndirir.
Onun sözlərinə görə, bu, investorlara öz planlarını həyata keçirə biləcəklərinə əminlik verir və əvvəlcədən uzunmüddətli strategiya qurmağa imkan yaradır.
Nazir əlavə edib ki, İtaliya xaricdəki, o cümlədən Azərbaycandakı öz şirkətlərini dəstəkləyir.